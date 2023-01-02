Kırıkkale’de kayıt altına alınan 2 bin 380 kedi ve köpeğe mikroçip takıldı.

Kırıkkale’de kayıt altına alınan 2 bin 380 kedi ve köpeğe mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, "kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik" çerçevesinde, başlattığı uygulama 31 Aralık 2022’de sona erdi. Kırıkkale’de 1 Ocak 2021’den itibaren bin 460 kedi ve 920 köpek olmak üzere toplam 2 bin 380 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Evcil hayvanına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira, mikroçip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlara da 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.