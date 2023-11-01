Kırıkkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 143 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25-31 Ekim tarihleri arasında il genelindeki trafik kontrollerinde 8 bin 903 hususi araç, 3 bin 9 ticari araç ve 2 bin 262 yük nakli yapan aracın denetlendiği belirtildi. Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık veren araçların da bulunduğu 143 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.