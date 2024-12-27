Kırıkkale’de hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Çelebi ilçesinde düzenlediği operasyonla, hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö. (26) isimli şahsı yakaladı. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan hükümlü, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tespit edildi. Firari hükümlü, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.