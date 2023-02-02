Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2022 yılında ulaşan 358 bin 136 çağrının yüzde 72’sini asılsız ihbarlar oluşturdu.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2022 yılında ulaşan 358 bin 136 çağrının yüzde 72’sini asılsız ihbarlar oluşturdu.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 358 bin 136 çağrı ulaştı. Yapılan çağrılardan 100 bin 164’ü vakaya dönüştü, vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı 258 bin 28 oldu. Aramaların yüzde 27.96’sı vakaya dönüşürken, yüzde 72.4’üde asılsız çıktı. Gereksiz yere 112 Acil çağrı Merkezini meşgul edenler hakkında da 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.