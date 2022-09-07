Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu başkanlığında düzenlenen "112 Acil Çağrı Merkezi" toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail Haluk Karahan, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, İl AFAD Müdürü Mahmut Coşkun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kurumlar arası istişare ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Muhammet Ali Tekinay tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu ve çağrı istatistiklerini içeren sunum yapıldı.