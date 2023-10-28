Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından da alanda stant açılarak, vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında açılan sergiye katılan vatandaşlar, 100 yıl önceki fotoğrafları inceledi. Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personeli tarafından da açılan stantta Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

TSM hekimlerin gerek gördükleri kişileri, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılabilmesi için de sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Kanser Tarama Aracı ile vatandaşların çeşitli taramaları yapıldı, açılan stantta sağlık personeli tarafından şeker ölçümü ile tansiyon kontrolü gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat Ağırtaş, tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıktıklarını ifade ederek, "Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir" dedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze kadar ulaştığını anlatan Dr. Ağırtaş, "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz! Cumhuriyetimize hayat veriyoruz! Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" diye konuştu.