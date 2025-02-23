Kırıkkale’nin Delice ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında S.Y. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 litre etil alkol ve 10 adet alkol kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA