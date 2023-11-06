Kırıkkale’de 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 milyon 260 bin adet içi tütün dolu makaron, 172 litre kaçak içki ve gümrük kaçağı 26 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ve tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 kişinin bulunduğu mekana operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 1’er litrelik 121 adet kaçak viski, 45 litre kaçak etil alkol, 0,5 litrelik 12 adet kaçak içki ve gümrük kaçağı 26 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.