Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kırıkkale’de Muharrem Ayı dolayısıyla Ümmü’l Kura Camii’nde aşure dağıtım etkinliği düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı sonrasında da vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Tekbıyıkoğlu, bugünlerin birlik ve beraberlik duygularının yoğun yaşandığı özel günler olduğunu ifade ede etti. Vali Tekbıyıkoğlu, bereket, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure gününün ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.