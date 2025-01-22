Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Hasbihal Buluşmaları" kapsamında Çelebi ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Hasbihal Buluşmaları" kapsamında Çelebi ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yöresel kıyafetli öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Makas, ilk olarak Çelebi Kaymakamı Metehan Toy ve Belediye Başkanı Yaşar Erdemir’i makamlarında ziyaret etti. Vali Makas, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaş taleplerini değerlendirdi.

Protokol ziyaretlerinin ardından ilçe pazarına geçen Vali Makas, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet eden Makas, "Devletimiz, vatandaşın sesi olmaya ve sorunlarını yerinde çözmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Makas başkanlığında bir okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelindi. Toplantıya kurum müdürleri de katılım sağladı. Muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, kamu görevlilerinin vatandaşlara hizmet konusundaki sorumluluklarına vurgu yapıldı. Vali Makas, kurum müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Vatandaşımız bu memlekette askerlik yapıyor, vergisini ödüyor ve devletine güveniyor. Bu nedenle vatandaşımız baş tacıdır, velinimetimizdir" dedi.

Muhtarların dile getirdiği bazı sorunlar, ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı. İlçedeki çalışmaların yakından takip edileceğini belirten Vali Makas, toplantının sonunda soru-cevap bölümüne yer verdi ve önerileri dinledi.

Vali Makas, programların ardından hayatını kaybeden emekli Astsubay Başçavuş Zekeriya Apaydın (59) için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene, Apaydın’ın ailesi, yakınları ve askeri erkan da katıldı.