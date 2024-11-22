Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Genel Meclisi’nde 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılarak, "Tüm planlarımız vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmaya yönelik" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı bütçesinin İl Genel Meclisi’ndeki 19. birleşimine katıldı. Toplantıda yeni bütçenin Kırıkkale için hayırlı olmasını temenni eden Vali Makas, İl Genel Meclisi üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Özel idarenin gelecek dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, vatandaş odaklı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, "Bütün planlamalarımız, yatırımlarımız ve projelerimiz vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve mutluluğunu artırmak içindir" ifadelerini kullandı. Meclis toplantısı, İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı yatırımlarına ışık tutacak değerlendirmelerle devam etti.