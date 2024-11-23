Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için gece gündüz demeden çalışan öğretmenlerimizin fedakârlığına minnettarız" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Vali Makas, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda ahlaklı, vatansever ve milletine bağlı bireyler yetiştirerek toplumun temel taşlarını oluşturduğunu belirtti. Öğretmenlik mesleğinin bir emanet olduğuna dikkat çeken Makas, bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren öğretmenlere minnettar olduklarını ifade etti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş ve şehit olmuş tüm öğretmenleri rahmetle anan Vali Makas, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.