Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin, toplumun geleceğini inşa eden en önemli mihenk taşı olduğunu vurguladı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler, İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda devam etti. Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini inşa eden kutsal bir görev olduğunu ifade etti. Makas, "Bizler, ilk emri ’Oku’ olan bir inancın mensuplarıyız. Öğretmenlik, hak ile batılı, iyiyi ve kötüyü ayırt etmeyi nesillere aktaran, bir milletin medeniyet seviyesini yükselten bir meslektir. Toplumu imar eden öğretmenlerimizdir" dedi.

Öğretmenlerin geleceği inşa ederken önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Vali Makas, "Bir doktoru, savcıyı, kaymakamı ve hatta bizleri yetiştiren öğretmenlerdir. Başkasının hakkına riayet eden, kamu çıkarlarını gözeten bireyler yetiştirmek toplumu güçlendirir. Öğretmenlerimizin bu anlamda toplumumuzun geleceğini şekillendirme noktasında en büyük pay sahibi olduklarına inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da konuşmasında, öğretmenlerin üzerindeki emeğin önemini vurgulayarak, "Ne kadar teşekkür etsek az. Bugün bulunduğumuz yerlerde olmamızı öğretmenlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Müdürü Rıza Aydın ise 24 Kasım’ın Türk milletinin eğitim tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Aydın, "Öğretmenlerimiz, cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan millî eğitimin taşıyıcılarıdır. Atatürk’ün ’Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözü, öğretmenlik mesleğinin değerini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Program kapsamında aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere plaket takdimi ve oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, öğretmenler ve davetliler katıldı.