Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklarla iftar yaparak onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklarla iftar yaptı.

İftar yemeğinin ardından çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Vali Makas, onların geleceğe dair planlarını dinleyerek sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Makas çifti, onların mutluluğunu paylaşarak keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, çocuklara teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.