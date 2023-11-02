Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Unutulmamalıdır ki; organa ihtiyaç duyma ihtimalimiz organ bağışında bulunma ihtimalimizden daha yüksektir. Organlarınız toprak olmasın, başka bedenlerde can olsun" dedi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, okullarda ve kamu kurumlarında organ bağışı hakkında farkındalığı arttırmak için çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

Organ nakli; görevini yerine getiremeyecek kadar hasta olan organın yerine yenisi ile değiştirilmesi işlemidir ve canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Ülkemizde canlıdan canlıya olan organ nakli daha yaygın olmakla birlikte özellikle orta ve İç Anadolu’da ne yazık ki kadavradan bağış istenilen seviyede değildir.

3-9 Kasım tarihinin Organ Bağış Haftası olarak kutlandığını ifade eden Ağırtaş, "Biz de okullarda ve kamu kurumlarında organ bağışı hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirdik ve halka açık yerlerde stant çalışmaları düzenledik. Organ bağışı konusu bir hafta ile sınırlandırılamayacak kadar önemli olduğundan, çalışmalarımızı tüm yıla yayarak devam etmekteyiz. Unutulmamalıdır ki; organa ihtiyaç duyma ihtimalimiz organ bağışında bulunma ihtimalimizden daha yüksektir. Organlarınız toprak olmasın, başka bedenlerde can olsun" dedi.