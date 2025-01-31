Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Söylediklerimiz değil, asıl neler yaptığımız önemli. Samimiyetle ve içtenlikle süreci omuzluyoruz ve omuzlamaya da devam edeceğiz. Bu sayede aziz milletimizin çocuklarını hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum yöneticileri ve okul müdürleriyle bir araya gelerek 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl dönem başı değerlendirme toplantısı yaptı. Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul yöneticileriyle çeşitli kademelerdeki okulların durumlarına yönelik önemli hedeflerinin olduğunu aktaran Güney, "Bizler eğitim marifetiyle yavrularımıza hedeflerimiz olan kazanımları elde edebilmeleri için büyük bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Her zaman okul yöneticilerimizin özellikle de öğretmenlerimizin yanında ve yakınında okullarda olacağız. Sevinçlerinizi paylaşacak, hüzünlerinizi ise hafifleteceğiz” dedi.

Konuşmasında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konusuna geniş yer veren Güney, “Bu konuda Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in öncülüğünde çok köklü, mühim ve bir o kadar da önemli bir adım atıldı. Birbirinden farklı ve ilgi çeken öğretim programları ve bileşenleri, içerik çerçevesi kademeli şekilde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde bulunan insan; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınıyor. Buna göre insanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkan tanıyarak kişilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı, hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin nihai hedefi yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Yetkinlik ve erdemin merkezde olduğu Maarif Modeli öğrenci profilinde, öğrencilerin bilgi, beceri, eğilim ve değerleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çok kapsamlı bir çalışma" diye konuştu.

Kent genelinde yürütecekleri proje çalışmalarını önemsediklerini belirten Güney, şöyle konuştu:

“Yerel, ulusal ve uluslar arası projelere büyük önem vereceğiz. Çocuklarımız katılmış oldukları projeler sayesinde bilimsel çalışmaların her birinden önemli kazanımlar elde ediyorlar. Ayrıca çocuklarımız akademik kariyeri yükseltme, araştırmacı ve gözlem yapma gibi daha birçok konuda bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyorlar ve bu dili öğrenmiş oluyorlar. Bu alanda okullarda da yeni bir atmosfer oluşuyor. Öte yandan okul dışı öğrenme ortamlarımızın güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız olacak. Şehrimizin ünlüleri, ören yerleri, müzeler, sembol noktaları, önemli şahsiyetler, şairler ve yazarlar gibi birçok özellikler ile şehrimizin zenginliklerini çocuklarımızla paylaşacağız ve onlara öğretmiş olacağız. Çocuklarımızı bizi biz yapan kültürümüzle yetişmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın başarısı aslında hepimizin başarısı. Bu konuda özel çabalarınızı bekliyoruz. Tasarım kültürünün okullarımızda yaşanmasını istiyoruz. Teknoloji ile ilgili olan iştahımızın artmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Güçlü, donanımlı ve birikimli olmalıyız. Kısacası çocuklarımıza hak ettiklerini vermemiz için daha gayretli çalışmalarımız için sürekli sahalarda olacağız.”

Toplantıda temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme ile diğer hizmetlerle ilgili görüşmeler de yapıldı. Yine öğrencilerin yeni dönemdeki başarı ve disiplin durumları, sosyal ve sportif etkinlikler, LGS ve YKS değerlendirmeleri, kurslar, BİLSEM çalışmaları gibi daha birçok temel konular hakkında atılması gereken adımlar üzerinde de duruldu.

Toplantıda, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yaşar Erbek, Müdür Yardımcıları Hamza Aygün ve Serkan Akpınar ile şube müdürleri de sorumluk alanlarıyla ilgili bilgiler vererek çeşitli sunumlar yaptı.

Toplantı, katılımcıların merak ettikleri soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.