Kırıkkale Futbol Kulübü Başkanı Adnan Duman, "Taşıma suyla değirmen dönmez, futbol altyapısına yatırım şart" dedi.

Kırıkkale Futbol Kulübü Başkanı Adnan Duman, düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu, futbolculara yapılan ödemeler ve şehrin futbol altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Duman, kulüp yönetimi olarak şeffaflık ve zamanında ödeme prensibini benimsediklerini belirtti. Başkan Duman, Kırıkkale FK’nın TFF 3. Lig’deki 64 takım arasında hak edişlerini gününde ödeyen, hatta futbolcuların maç başı primlerini soyunma odasında teslim eden örnek bir kulüp olduğunu ifade etti.

"Taşıma suyla değirmen dönmez"

Altyapı ve tesisleşme sorunlarına değinen Duman, "Şu anda bizden kimsenin beş kuruş alacağı yok. Moral ve motivasyonu artırmak için maç başı ücretleri ve primleri hemen ödüyoruz. Bu uygulamamız Tepecik maçı sonrasında da devam etti ve futbolcularımızı motive etti. Sonuç olarak bizim burada özellikle Kırıkkale’de bu futbol işinin, taşıma suyla değirmen çevirme hikayesiyle birebir aynı olduğunu düşünüyorum. Bizim altyapımız tesisimiz ve stadımız maalesef yok. Şimdi biz bu işlerle ilgili bunu çözebilecek networke sahibim. Ama bu sorunu siyasilerle çözülmesi gerektiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Biz bu alt yapı tesislerin kurmadığımı müddetçe bu şehrin sporla anılması söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Kırıkkale’de futbolun sürdürülebilir olması için acil yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Duman, "Şehrimizde altyapımız, tesisimiz ve modern bir stadımız yok. Bu şartlar altında futbolun gelişmesi mümkün değil. Altyapının ortalama maliyeti 200 milyon lira, stat ile birlikte bu rakam 250 milyon lirayı buluyor. Bu parayı aynı gün bulabilirim. Ancak acilen şehir merkezine bir stat yapılması gerektiği şart" dedi.

Başkan Duman, altyapı ve tesisleşme konusunda şehir yöneticilerine çağrıda bulunarak, "Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın destekleriyle Fikret Karabudak Stadyumu’nun yenilenmesi ve altyapı tesislerinin faaliyete geçmesi şarttır. Aksi takdirde bu şehrin sporla anılması mümkün değil" diye konuştu.