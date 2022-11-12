Kırıkkale’de saat 18.57’de deprem uyarısının yapılmasıyla Gençlik Merkezi’ndeki katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Kırıkkale’de saat 18.57’de deprem uyarısının yapılmasıyla Gençlik Merkezi’ndeki katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla ülke genelinde saat 18.57’de deprem tatbikatı yapıldı. Kırıkkale’de de yapılan tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve diğer katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı. Tatbikat sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. AFAD ekipleri de Gençlik Merkezi’nde sergilenen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgiler verdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "çök-kapan-tutun" hareketinin benimsenmesi gerektiğini söyledi. Topaloğlu, "Afet farkındalığının oluşması kapsamında deprem anı deprem akabinde tahliyesi burada icra edildi. Az önce bütün arkadaşlarımızla beraber AFAD Başkanlığında canlı bağlantıyla faaliyetimizi hep birlikte icra ettik. Depremde hayatını kaybeden, bugüne kadar Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce, Marmara depremi, Kastamonu, Batı Karadeniz ve diğer sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı dualarımızla yad ettik. Depremsiz afetsiz yarınlar diliyoruz" dedi.