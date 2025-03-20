Kırıkkale’de belediye personeli tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bayram geçirebilmeleri amacıyla cadde, sokak, ibadethane ve mezarlıklarda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği ibadethaneler ve mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü.

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan cami ve mescitler detaylı şekilde temizlenirken, bayramda yoğun ziyaretçilerin beklendiği Yenimahalle, Yuva ve Kırık köyü mezarlıklarında bakım ve temizlik işlemleri tamamlandı. Belediye ekipleri, şehir genelindeki ana arterler, mahalle yolları, parklar ve yeşil alanlarda da temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çöp konteynerleri dezenfekte edilerek hijyen şartları sağlanırken, süpürme ve yıkama çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.