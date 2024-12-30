Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, halk otobüsüne binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı, sorunlarını dinledi.KIRIKKALE (İGFA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, otobüs seferlerinin durumunu ve halk otobüslerini tercih eden vatandaşların sorunlarını öğrenmek amacıyla merkez otobüs durağına gitti. Toplumun her kesimiyle samimi diyaloglar kuran ve herkesin takdirini kazanan Başkan Önal, bu kez Yenimahalle otobüsüne binerek yolculuk yaptı ve yol boyunca vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Önal’ı karşısında gören vatandaşlar da hem şaşırdıklarını hem de örnek çalışma için memnun olduklarını söyledi.

İSTEK VE BEKLENTİLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Önal’ın yolcularla sohbet eşliğinde gerçekleştirilen seyahati Otobüs Terminali’nde sona erdi. Yolculuk sonrası açıklamalarda bulunan Önal, “Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için bugün Yenimahalle Otobüsüne binerek yolculuk yaptık. Çok verimli bir seyahat oldu bizim için. Vatandaşımızın isteklerinin ve beklentilerinin takipçisi olacağız. Hoş sohbetlerinden, görüşlerini samimiyetle paylaşmalarından, gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederim” dedi.