Kırıkkale Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot desteğinde bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın talimatıyla Sosyal Yardım Merkezi ve Kırıkkale Evimiz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEVDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım programında, çocuklara yeni mont ve bot hediye edildi. Başkan Ahmet Önal, vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "KEVDER ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sunuyoruz. Bu çalışmalara katkı sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

KEVDER Başkanı Recep Can Akbıyık ise, "Hiçbir hemşerimizi yalnız bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı sürdürerek kış mevsimini birlikte atlatıyoruz" ifadelerini kullandı.