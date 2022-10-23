Kırıkkale Büyük Anadoluspor teknik direktörü Nihat Baran ve sportif direktör Tolga Özkan, Gümüşhane Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından istifa etti.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor teknik direktörü Nihat Baran ve sportif direktör Tolga Özkan, Gümüşhane Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından istifa etti.

TFF 3. Lig’in 8. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 3-2 yenilen Kırıkkale Büyük Anadoluspor’da teknik direktör Nihat Baran ve sportif direktör Tolga Özkan, maçın ardından istifa etti. Kulüp Başkanı Veli Uça, karşılaşmanın sonrası yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından yazılı açıklamada, teknik direktör Nihat Baran ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını belirtti. Uça, istifa eden sportif direktör Tolga Özkan’ın yerine de Salih Işıkoğlu’nun getirildiğini ve teknik heyet konusunda da çalışmaların başladığını açıkladı.