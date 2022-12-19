Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.

Sokakta ateş yakarak çevresinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı bu geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.