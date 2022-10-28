Olayla ilgili olarak S.D., Ö.D., M.B., B.K. ile M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Kırıkhan’da bulunan 5 ikamet ve 3 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 adet senet, 1 adet borç bilgisi içerir not defteri, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik operasyon yapıldı.

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