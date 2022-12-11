Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede satırlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kadın satırla bileğinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polisin satırı kullanan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.