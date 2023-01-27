Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen elektronik ücret toplama sistemine (EÜTS) Kırıkhan’daki toplu taşıma araçlarının da dahil olacağı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen elektronik ücret toplama sistemine (EÜTS) Kırıkhan’daki toplu taşıma araçlarının da dahil olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" İl genelinde kullanılan Hatay Kart’lar, artık Kırıkhan’da hizmet veren toplu taşıma araçlarında da geçerli olacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Hatay Kart’larını 30 Ocak itibari ile ilçedeki kart merkezinden temin edebilecek. Bölgede Hatay kartların yanı sıra kredi kartı ile binişler de aktif olacak. Vatandaşlar toplu taşımada kullanacakları Hatay kartlarını, Cumhuriyet Mahallesi Çimen Sokak’taki merkezden alabilecek. Kart merkezi içerisinde Hatay Kart satış işlemlerinin yanı sıra vizeleme ve bakiye yükleme işlemleri de yapılabilecek" denildi.