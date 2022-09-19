Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı adresten su sayacı çalındığı ihbarını alan polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler Ali G.’yi aynı mahallede bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 2 su sayacı, hırsızlıkta kullandığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

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