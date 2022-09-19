Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde evlerden su sayacı çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı.

Yayla şenliğinde doyasıya eğlendiler Yayla şenliğinde doyasıya eğlendiler

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde evlerden su sayacı çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı adresten su sayacı çalındığı ihbarını alan polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler Ali G.’yi aynı mahallede bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 2 su sayacı, hırsızlıkta kullandığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.