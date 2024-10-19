Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan evde hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir ev, bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.