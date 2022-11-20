Kırıkhan Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Sait Buğa, 2 yıl önce Kırıkhan Hassa yolu üzerinde temelini attıkları sitesinin Hatay’ın 15 ilçesinde bir ilk olduğunu söyledi. Buğa, kura sonucu iş yerlerine kavuşan galericilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Norveç’te 17 ülke şehirleri arasında Hatay’a en başarılı şehir ödülü

Norveç’te 17 ülke şehirleri arasında Hatay’a en başarılı şehir ödülü

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