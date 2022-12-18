Hatay’ın Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok, ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz" dedi.

Hatay’ın Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok, ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz" dedi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.13’te meydana gelen depremin yerin 11.67 kilometre altında olduğu bildirildi. Vatandaşlar sarsıntı esnasında panik yaşarken depremin Adana, Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde hissedildiği bildirildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Sizin de bildiğiniz gibi merkezi Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi. Şiddetli bir deprem yaşadık, kriz masamızı oluşturduk kaymakamımızla beraber. Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Tekraren söylüyorum herhangi bir ihtiyaçta ihbar hattını kullanabilirsiniz" dedi.