Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30’uncu yılı kutlandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30’uncu yılı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen konserle kutlandı. Toktogul Satılganov Kırgız Ulusal filarmonisinde “Biz beraberiz” temasıyla düzenlenen konserin açılış törenine, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Kırgızistan Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov’un yanı sıra Kırgızistan parlamentosu milletvekilleri, edebiyatçılar, kültür adamlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, TÜRKSOY hakkında film gösterimi ve “Manas” destanından kesitlerle başladı.

Maksutov, TÜRKSOY’un kuruluş tarihinin büyük bir kültür bayramı olduğunu belirterek, Bişkek’te teşkilatın yıldönümü kutlamaları çerçevesinde sergiler açtıklarını, bugün de konser düzenlediklerini söyledi.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Kasmambetov ise, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un kutlama mesajını okudu. Cumhurbaşkanı Caparov mesajında, teşkilatın 1993’te Türk devletleri cumhurbaşkanları tarafından kurulduğunu hatırlatarak, “TÜRKSOY, dili, dini, gelenekleri yakın halkları birleştiren manevi altın köprü haline geldi” ifadesine yer verdi.

“Biz dilimiz, dinimiz, kökümüz, tarihimiz ile ortak halklarız”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev, teşkilatın kuruluş tarihinin Türk halkları için bir kültür bayramı olduğuna işaret ederek, “Diğer halklar ekonomik, siyasi, askeri çıkarlarla birleşirken, Türk halkları kültürel işbirliği amacıyla TÜRKSOY çatısı altında birleşti. Çünkü biz dilimiz, dinimiz, kökümüz, tarihimiz ile ortak halklarız” ifadelerini kullandı. Rayev, teşkilatın uluslararası arenada saygın ve tanınmış bir örgüt olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmaların ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan’dan gelen ses sanatçıları, müzisyenler ve dans toplulukları şarkı ve dans gösterileri düzenledi.

Konser çerçevesinde Kırgız filarmonisinin lobisinde Kırgız geleneksel kıyafetleri ve el sanatları sergisi açıldı.