Kırgızistan’da düzenlenen “UIPM Olimpik Sıralama Yarışı”nda erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Buğra Ünal, yarışı 1500 puanla tamamlayarak şampiyon oldu.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) Kırgızistan Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlediği “UIPM Olimpik Sıralama Yarışları”, bugün yapılan erkekler kategorisi finali ile birlikte sona erdi. UIPM Olimpik Sıralama Yarışları’nın Kırgızistan etabında Türkiye’yi erkekler kategorisinde temsil eden Buğra Ünal, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1500 puan alarak şampiyon oldu. Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsü düzenlenen UIPM Olimpik Sıralama Yarışı’nı birinci sırada tamamlayan Buğra Ünal, yarıştan 40 puan aldı ve toplam olimpik sıralama puanını 72’ye yükseltti. Yarışı, Bulgar sporcu Todor Mihalev 1494 puanla ikinci, Macar pentatlet Bence Viczian da 1480 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Kırgızistan etabının ardından modern pentatlon olimpik sıralama yarışları, 25-28 Ocak 2024’te Mısır’da yapılacak UIPM Olimpik Sıralama Yarışları ile devam edecek.