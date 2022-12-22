Kırgızistan ve Rusya’da yabancı ülkelerine yasadışı uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye düzenlenen operasyonda 72 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırgızistan ve Rusya’da yabancı ülkelerine yasadışı uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye düzenlenen operasyonda 72 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir Orta Asya ülkeleri üzerinden Rusya’ya, Baltık ülkelerine ve daha sonra Avrupa’ya Afganistan menşeli uyuşturucu sevkiyatı yapan bir uyuşturucu çetesinin tespit edildiği ve operasyon düzenlediği belirtildi.

Uyuşturucunun tırlardaki inşaat malzemeleri veya tarım ürünlerinin içine gizlenerek taşındığı aktarılan açıklamada, Rusya kolluk kuvvetlerinin söz konusu uyuşturucu sevkiyatını organize eden 34 yaşındaki Rusya vatandaşı M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, M.S.’nin Rusya’nın Novosibirsk şehrinde kiraladığı bir depoda yapılan arama sırasında cephe kaplamasının içine gizlenmiş 68 kilogram Afganistan esrarı ve 4 kilogram eroin bulunduğu kaydedildi.

Tutuklu M.S.’nin Kırgızistan’da bulunan 2 suç ortağının yardımıyla uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği kaydedilen açıklamada, biri Rus vatandaşı diğeri Kırgızistan vatandaşı olan suç ortaklarının başkent Bişkek’te yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu uyuşturucu çetesiyle bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişiyi daha arama çalışmaları başlatıldığı aktarıldı.