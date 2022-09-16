Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çatışmaların yeniden başladığını açıkladı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çatışmaların yeniden başladığını açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında geçtiğimiz çarşamba günü aralıklarla üç kez çatışma yaşanmış, çatışmalarda her iki taraftan 2 asker ölmüş, yetkililerin görüşmesi sonucu çatışmaların dün durdurulduğu bildirilmişti. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle sabah 06.00’da Tacikistan tarafının Batken bölgesindeki Eki-Taş, Çır Döbö ve Kum-Mazar köylerinde Kırgız muhafızlarına ateş açtığı belirtildi. Saat 06.30 sıralarında Tacikistan askerlerinin Batken bölgesindeki Kök-Taş sınır karakoluna havan topu ile ateş açtığı aktarılan açıklamada, Tacik tarafının da saat 08.25 sıralarında Leylek ilçesinin Kulundu, Maksat ve Canı-Cer köylerine ateş açtığı kaydedildi. Açıklamada, "Silahlı çatışmalar Kırgız-Tacik sınırının tüm kesimlerinde sürüyor. Sınırda görev yapan Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti askerleri, ateşle karşılık veriyor. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, devlet sınırının Kırgız-Tacik kesimindeki durumun gelişmesiyle ilgili endişesini dile getiriyor ve devlet sınırında artan provokasyonlara dikkat çekiyor. Tacikistan askerleri olarak tanımlanmayan kişiler, silahlı çatışmalara aktif olarak katılıyor ve Kırgızistan vatandaşlarına ve askerlerine karşı kışkırtma ve hoşgörüsüzlüğü amaçlayan propaganda yürütüyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu durum Tacikistan yönetiminin durumu kontrol edemediğini, üstelik hem insan ölümlerine ve hem de iki ülkenin sivil altyapısına zarar veren silahlı çatışmanın tırmanmasına katkı sağladığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Tacikistan’a nota verildi

Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki saldırılar nedeniyle Tacikistan’a nota verildiğini açıkladı. Açıklamada, Kırgız tarafın Tacikistan’dan tüm anlaşmalara uymasını, ateşi durdurmasını ve askerleri geri çekmesini talep ettiği ifade edildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev’in Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov ile sınırda ateşkesin sağlanması için görüşme başlattığı aktarıldı.

Yaralı sayısı 28’e yükseldi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, bugün sabah başlayan çatışmalarda yaralanan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kırgızistan-Tacikistan devlet sınırlarının tartışmalı kesimlerinde iki ülke muhafızları arasında çarşamba günü aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanmıştı. Tacikistan haber kaynakları, çatışmalarda 2 askerin öldüğünü, 6’sı asker 11 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Kırgızistan makamları da, 2’si asker 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.