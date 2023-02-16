Kırgızistan’dan getirilen 108 kıl çadır, Kahramanmaraş’ta Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kuruldu.

Kırgızistan’dan getirilen 108 kıl çadır, Kahramanmaraş’ta Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok ülke tarafından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezde barınma ihtiyacı olan depremzedelere yardımcı olunabilmek için 108 adet geleneksel kıl çadır getirildi. Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisindeki futbol sahasına kurulan çadırlar dron ile havadan görüntülendi. ‘Bozui’ adı verilen geleneksek kıl çadırlar yağmur, kar ve güneşten etkilenmediği için zorlu hava şartlarında avantaj sağlıyor.