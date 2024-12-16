Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameye imza attı.

Kırgızistan hükümetinde görev değişikliği hareketliliği yaşanıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Akılbek Caparov’un başka bir göreve atanması nedeniyle Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevlerinden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Adılbek Kasımaliyev’in ise geçici olarak Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlıklarına atandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Caparov’un atamalarının, bu hafta Kırgızistan Parlamentosu’na güvenoyu için sunulacağı bildirildi.

Başbakan Caparov’un hangi göreve atanacağı belirtilmedi.

Kırgızistan Başbakanı 60 yaşındaki Akılbek Caparov, 13 Ekim 2021 tarihinden bu yana bakanlar kurulu başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı idaresi başkanlığı görevlerini yürütüyordu.