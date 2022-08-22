Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde Kırgız Türklerinin Türkiye gelişlerinin 40’ıncı yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde Kırgız Türklerinin Türkiye gelişlerinin 40’ıncı yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan göç ederek 1982 yılında Van’ın Erciş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi’ne yerleştirilen Kırgızlar, Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla kültür şenliği organize etti. Mezarlık ziyaretinin ardından aşık oyunuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, bu faaliyeti organize edenlere teşekkür ederek, “Kırgız atasözünün dediği gibi ’Ucu bir olan ayrılır, temeli bir olan birleşir.’ Kardeşliğimiz daim ve kaim olsun. Hepinize teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise “Ulupamirli kardeşlerimizle 40 yıllık dostluğumuzun nişanesi olarak Anadolu coğrafyamızın kardeşliğini kutlamaya geldik. Ulupamirli kardeşlerimiz savaşlar ve hastalıklar nedeniyle tarihleri boyunca birçok kez göçe maruz kalmışlardır. Bu göçlerin en önemlisi Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan Türkiye’ye gelişleridir. Ülkemizde 1982 yılında önce Malatya’ya akabinde Van’ın Erciş ilçemize gelen kardeşlerimiz, Ulupamir Mahallesi’nde 40 yıldır dostluk sofralarını kurarak kadim Türk geleneklerini sürdürüyor. Hacı Rahman Kul da kendi halkı için yurt dışında ve yurt içinde çok mücadeleler etmiş, halkı için mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Bütün Ulupamirli kardeşlerimiz burayı vatan bilip özlemlerini burada gidererek yaşamaya devam etmektedirler. Bugün birçok devlet kurumunda Ulupamirli kardeşlerimizi görüyoruz. Kimi üniversite öğrencisi kimi de subay, öğretmen ve hemşire olarak çalışıyor. Ülkemize gelişlerinin 40’ıncı yılında hem Kırgızistan’da hem ilçemizdeki etkinliklere gelen insanları tekrar saygıyla selamlıyorum” dedi.

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılına özgü bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için yas ilan edildi. Biz bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Programımız kısıtlı bir şekilde yapıldı. Bu vesileyle 40. yıl programı çerçevesinde liderimiz Rahman Kul başta olmak üzere şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, dualar ettik. Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettik. 40 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Her zaman bizimle ve bizim yanımızda oldular” şeklinde konuştu.

Etkinlik, plaket takdimiyle son buldu.