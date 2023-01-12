Kırgızistan’dan Kahramanmaraş’taki özel hastaneye gelerek kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapılan milletvekili sağlığına kavuştu.

Kırgızistan’dan Kahramanmaraş’taki özel hastaneye gelerek kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapılan milletvekili sağlığına kavuştu.

Kırgızistan’da yaşayan milletvekili Nadıra Normatova, yurt dışındaki bir klinikte göğüs ve nefes darlığı nedeniyle anjiyo oldu. Rahatsızlık süreci devam eden milletvekili, ülkesindeki hastanelerde kapalı yöntemle ameliyat yapılmadığı için Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi’ni tercih etti. Milletvekiline burada ful kapalı bypass ameliyatı yapılarak sağlığına kavuştu. Ameliyatının gerçekleştirilen milletvekili 5 gün sonra taburcu edilerek ülkesine geri döndü.

Kalp Damar Cerrahi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Kırgız vatandaşı ve aynı zamanda orada milletvekili. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle yurt dışındaki bir klinikte anjiyo oluyor. Ancak orada kapalı bypass olmadığı için arayışa giriyor ve bize ulaşıyor. Kendisi ile görüştük tomografisine bakıp kapalı bypass olması için ameliyatın uygun olduğunu ilettik. Kendisi de Kahramanmaraş’taki hastanemize geldi ancak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kendisine devlet üstün hizmet nişanı verecekmiş gitti ve geri döndü. Kapalı yöntemle koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün 5. günümüz ve taburcu oldu. Kendisi ile güzel kardeşliğimiz oldu” dedi.

Kalp Damar Cerrahi Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ise, “Bizim hastanemize gelen Kırgız milletvekilini en iyi şekilde ağırladık. Hem bir ablamız oldu hem de bir kardeşimiz. Biz Türkiye - Kırgızistan kardeşliğine yakışır şekilde ağırlayıp ameliyatını yaptık. Bizlere inandığı için teşekkür ederiz”diye konuştu.

Türkiye’de şifa bulduğunu belirten Milletvekili Normatova ise, Sular Akademi Hastanesi’nde operasyon geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade ederek emeği geçen doktorlara teşekkür etti.