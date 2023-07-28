Aksaray’da müstakil bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, çatıdaki kiremitlerin altındaki gizli bölmede esrar ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamette uyuşturucu yetiştirildiğini ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, S.G. isimli şahsa ait müstakil ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına alan jandarma ekipleri evde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda ikametin çatısında kiremitler altında gizli bölmeyi tespit eden jandarma ekipleri çatıdan kiremitleri kaldırarak gizli bölmeye ulaştı. Bölmede 900 gram kubar esrar, bir miktar kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.