Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde kireçli kalp damarlarının açılmasında kullanılan yeni teknoloji ilk defa uygulandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde "damar içi litoripsi" adı verilen sistem Kardiyoloji bölümü hocalarından Prof. Dr. İ. Doğu Kılıç, Doç. Dr. İpek Büber ve Dr. Öğr. Gör. Işık Tekin’den oluşan bir ekip tarafından uygulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İ. Doğu Kılıç, “İntravasküler litotripsi, kalp damarlarında oluşan kalsifiye yani kireçli tıkanıklıkları giderirken yaptığımız bir işlem. Bu işlem sırasında, bir kateter kullanarak daralmış veya tıkanmış damarlara ulaşıp yüksek basınçlı ses dalgalarını kullanarak tıkanıklıkları kırıyoruz. Ateroskleroz ya da damar sertliği dokulara gerekli olan besin ve oksijenin taşınmasını sağlayan atardamarların duvarlarında, kolesterol birikimiyle iltihabi plakların oluşması ve bu nedenle damarların daralmasıdır. Bu plakların içerisinde vücutta başta kemik ve dişlerde olmak üzere en bol bulunan mineral olan kalsiyum minerali de birikebilmektedir (kireçlenme). Başlangıçta mikro düzeylerde olan bu birikim zamanla artarak plakların çok sert hale gelmesine neden olabilir” dedi.

Damar kireçlenmesi tedavi edilmeli midir sorusunu cevaplayan Doç. Dr. İpek Büber ise “Kireçlenme damar sertliği ile beraber olduğu için her zaman yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla tedavi edilir. Ancak damar duvarında oluşan plak artık kan akımını kısıtlayacak kadar büyüdüğü zaman balon ve stent tedavileri ile açılması gerekebilir. Bu durumda, damar duvarında birikmiş kalsiyum miktarı fazla ise stentlerin yeterince açılmasına engel olabilir. Stentin yeterince açılmaması ise stentin tekrar tıkanması ya da kalp krizi gibi durumlara neden olabilir. Çok kireçli damarlarda ya daha güçlü balonlar ya da rotablator denilen damarın içinde adeta tünel açıcı bir matkap gibi ilerleyerek kireci gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayıran bir sistem kullanılabilir. Ancak son yıllarda kireçli damarların tedavisinde kullanılabilecek bir cihaz daha ortaya çıktı. Böbrek taşlarının kırılmasında uzun yıllardır uygulanan şok tedavisi yöntemi (litotripsi), gelişen teknolojiyle beraber damarların içine şok tedavisini ulaştırabilecek kadar küçük balonların içine yerleştirilebildi. Böylelikle böbrek taşlarını kıran şok dalgaları, kalp damarlarının duvarında birikmiş kireci kırarken de kullanılabiliyor” diye konuştu.