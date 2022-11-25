Emekli olup Antalya’ya tatil için gelen 69 yaşındaki Rus turist Vanis Vildanov, bedensel sağlığı için spor amaçlı yaptığı danslar gençlere taş çıkartıyor. Vildanov’un enerjisini gören Türk vatandaşlar ile turistlerse hemen cep telefonlarına sarılıyor. Antalya’nın beden eğitimi için sıcak bir yer olduğunu ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya’nın sıcak havası Aralık ayına kadar sürüyor ve bu mükemmel. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Ancak Rusya’da hava şuan soğuk" diye konuştu.

Emekli olup Antalya’ya tatil için gelen 69 yaşındaki Rus turist Vanis Vildanov, bedensel sağlığı için spor amaçlı yaptığı danslar gençlere taş çıkartıyor. Vildanov’un enerjisini gören Türk vatandaşlar ile turistlerse hemen cep telefonlarına sarılıyor. Antalya’nın beden eğitimi için sıcak bir yer olduğunu ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya’nın sıcak havası Aralık ayına kadar sürüyor ve bu mükemmel. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Ancak Rusya’da hava şuan soğuk" diye konuştu.

Rusya’nın Soçi kentinde yaşayan 2 çocuk babası Fanis Vildanov (69), emekli olduktan bir süre sonra tatil için geldiği Antalya’yA geldi. Sağlığına özen gösteren Vildanov, bir yandan tatilin bir yandan da yaşamın tadını çıkartmaya başladı. Müzik, dans ve doğa tutkunu Vildanov, tanışabilir hoparlörüyle kentin manzaralı bölgelerine giderek dans ediyor. Yabancı hareketli müzikler eşliğinde ilerleyen yaşına karşın kıvrak bir o kadar da zor hareketleri yapan Vildanov, dans ederken adeta kendinden geçiyor. Vildanov’un dansını ve bitmek bilmeyen enerjisini görenler vatandaşlar ile turistlerse cep telefonlarına sarılıyor.

"Kireçlenme olmaması için omurga ve eklemlerimizi çalıştırmalıyız"

İnsanın kendisini daha iyi hissetmesi için egzersiz yapması gerektiğini belirten Vildanov, ilk başta sadece koştuğunu ancak daha sonra sıkılıp dansa yöneldiğini söyledi. Sağlığı için dans ettiğini ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer. Aralık ayına kadar bu sürüyor ve bu mükemmel. Ancak Soçi’de hava şuan soğuk. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Türkler çok misafirperver ve hiçbir şekilde kaba değiller ve kibar olmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok güzel" diye konuştu.

Rus turistin yaptığı dansı izleyen vatandaşlardan Vahap Dündar, “Çok enerjik buldum. Kendiyle barışık” yorumunu yaptı.