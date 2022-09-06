Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) akademisyenlerinin, ‘kireçlenmenin’ azaltılmasına yönelik gerçekleştirdikleri proje çalışması Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) akademisyenlerinin, ‘kireçlenmenin’ azaltılmasına yönelik gerçekleştirdikleri proje çalışması Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje çalışması Doç. Dr. Fatih Kar sorumluluğunda ve Doç. Dr. Cansu Özbayer, Dr. Öğretim üyesi Ayşe Çakır Gündoğdu ile Öğr. Gör. Ezgi Kar’dan oluşan araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

ESOGÜ-KSBÜ ortaklı “Dejenere Sinovial Sıvılar İçin Hareketi Kolaylaştırmaya Yönelik Yeni Sentezlenmiş Enjekte Edilebilir Bor Nitrür Hyalüronik Asit Hibrit Hidrojellerin Tribolojisi ve Osteoartrit Üzerinde Moleküler Araştırmaları” başlıklı proje TÜSEB Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (B grubu) çerçevesinde desteklenmeye değer bulundu.

Doç. Dr. Kar, “Proje çalışmamız, halk dilinde ‘kireçlenmenin’ azaltılmasına yönelik yenilikçi bir mühendislik yaklaşımı benimseyerek hastalığın yapısal ilerlemesini önleyecek potansiyel yeni bir tedavi yönteminin ön çalışmalarını kapsamakta ve disiplinler arası bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Proje 2 yıl süre ile desteklenecektir" dedi.