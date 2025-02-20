Kütahya’nın merkeze bağlı Kireç Çiftliği köyünde yaşanan su sorununun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kireç Çiftliği köyünde yaşanan su sorunu, yetkililer tarafından yerinde incelendi. İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Genel Meclisi Üyesi Muhterem Kılıç ve Kütahya İl Genel Meclisi Altyapı Komisyonu üyeleri, köyde incelemelerde bulunarak sorunun çözümü için çalışmalar başlattı.

Köyün su problemi, mart ayında gerçekleştirilecek İl Genel Meclisi toplantısında gündeme alınacak. Ardından projenin hazırlanarak ihale sürecine geçileceği ve ihaleyi kazanan firma tarafından sondaj çalışması yapılacağı belirtildi. Elde edilen suyun köy şebekesine bağlanmasıyla birlikte sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmaların 2025 yılı içinde tamamlanacağını öngörüyor. 35 haneden oluşan Kireç Çiftliği köyünde yaklaşık 150 kişinin yaşadığı bildirildi.