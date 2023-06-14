Samsun’un Çarşamba ilçesinin yöresel tatlarından biri olan kırçan otu, vatandaşlar tarafından fiyatına rağmen yoğun talep görüyor.

Bölgenin yöresel tatlarından biri olan kırçan otunun sezonunun başlamasıyla birlikte pazar yerinde satışa sunulmaya başlandı. Turşu, kavurma ve alternatif birçok şekilde sofraları süsleyen kırçan otu, pazar yerinde üreticileri tarafından kilosu 50 TL’den satılıyor. Fiyatına rağmen çokça beğenilen ve talep gören ‘yeşil altın’ kırçanın zahmetli bir toplama sürecinin ardından sofralara geldiğini belirten üreticiler, fiyatların geçen yıla göre bir miktar arttığını ifade etti.

Üreticiler, “Müşteriler 50 TL’den sattığımız kırçanı pahalı bile bulmuyor. Çünkü toplaması çok zor. Herkes kırçan otu toplayamaz. Yağışların çok olması fiyatları etkiledi. Geçen seneye göre fiyatlar zamlandı. Ayrıca kırçan sezonu yeni başladı. İlerleyen günlerde belki fiyatlar düşebilir” dedi.

Yöresel lezzet kırçan otu, dikenlik arazilerde el yordamıyla toplanıyor.