Isparta Belediyesi doğanın güzellikleri arasında yer alan Kirazlıdere’yi yeni yüzüyle vatandaşlarla buluşturmasının ardından kafe restoran bölümünün ön kısmında inşa ettiği seyir terasının cam montajını gerçekleştiriyor.

Kirazlıdere’de vatandaşlara hizmet veren restoran kafe önündeki alana Isparta Belediyesi tarafından Türkiye’nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte 35 metre uzunluğunda, 300 metrekarelik cam seyir terasının çelik montajlarının tamamlanmasının ardından cam terasın elektrik altyapı çalışmaları da bitirildi. Terasın aydınlatılması ve görsel ışık şovu için döşenen elektrik altyapısının tamamlanmasının akabinde yürüyüş yolu ve seyir terasının camlarının montajına başlandı. Ekipler gelen özel kesim camları büyük bir titizlikle terasa yerleştiriyor. Cam seyir terasının tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçiler şehri daha geniş bir görüş alanından izleyebilecekler, doğal güzellikleri panoramik bir şekilde gözlemleyebilecekler. Böylece Kirazlıdere Cam Seyir Terası yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi çeken önemli bir destinasyon alanı haline gelmiş olacak.