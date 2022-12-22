Büyükşehir Belediyesi himayelerinde ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile Temmuz ayında Erzurum’da başlayan Tarih Yazan Çocuklar Eğitim Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Tarih Yazan Çocuklar Platformu proje çerçevesinde okullarda etkinlikler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi himayelerinde ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile Temmuz ayında Erzurum’da başlayan Tarih Yazan Çocuklar Eğitim Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Tarih Yazan Çocuklar Platformu proje çerçevesinde okullarda etkinlikler düzenliyor.

Okul okul gezip çocuklarla etkinlikler düzenleyen platform Uzundere’nin Kirazlı Köyü’ne misafir oldu. Kirazlı İlkokulu öğrencileri tarihimize yön veren isimleri en güzel şekilde canlandırdılar. Sultan 2.Abdülhamit Han, Osman Gazi, Nene Hatun, Neşet Ertaş ve daha pek çok kahramanımızın yer aldığı programa Uzundere ilçe kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, diğer kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tarihimize ışık tutan kahramanları, çocukların yaşayarak anlatması duygu dolu anlar yaşattı. At ve eşeğin de kullanıldığı programda eğlenceli görüntüler de ortaya çıktı. Programın hazırlanmasına katkıda bulunan öğretmenlerimiz Sefa Kezer , Neslihan Şanlı ve Sümeyra Çinici bir hafta kadar kısa bir sürede bu kadar güzel bir programın ortaya çıkmasında en büyük payın çocuklara ait olduğunu dile getirdiler.

“Çocuklar suni kahramanları değil, kendi gerçek kahramanlarımızı rol model almalılar” diyen sınıf öğretmeni Sümeyra Çinici, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.