İzmit Belediyesi, Kiraz Şenliğine katılım sağlayan kiraz üreticilerine sözünü verdiği yaprak gübrelerini dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kiraz Şenliğine katılım sağlayan kiraz üreticilerine sözünü verdiği yaprak gübrelerini dağıttı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturmak üzere geçtiğimiz aylarda Kiraz Şenliği düzenlemişti. Şenlikte İzmit’in köylerinde hasadı yapılan Güzelce, Napolyon, Dalbastı ve Bükreş olmak üzere 4 kiraz cinsinde yarışma yapılmıştı. Kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödüller takdim edilirken, sözü verilen yaprak gübresi dağıtımı da gerçekleşti. Kiraz yarışmasına katılım sağlayan üreticilerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, 50 kiraz üreticisine 100 kışlık yaprak gübresi verdi.