İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Kiraz ilçesinde çıkan yangına 10 dakikada ilk müdahalede bulundu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Kiraz ilçesinde çıkan yangına 10 dakikada ilk müdahalede bulundu.

Yangın, İzmir’in Kiraz İlçesi Umurcalı Mahallesi civarında saat 14.27’de çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangına 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi hareket ettirerek ilk müdahalesini saat 14.37’de yaptı. Diğer hava araçlarının, daha önce çıkan Marmaris yangınında mücadele ettiği bildirildi.