Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kiraz hasadının devam ettiği bölgelerde pestisit (zararlı organizma denetimi) yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, denetimin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bakanlığımız tarafından uygulanan hasat öncesi pestisit denetimi programı çerçevesinde kiraz alanlarından kalıntı analizi için numune alınmaktadır. Hasat öncesi pestisit denetimi programının amacı, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır” ifadelerine yer verildi.