Muğla’da en iyi kirazların seçileceği Nif Kiraz Festivali, 23 Haziran günü başlayacak.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Kiraz Festivali için geri sayım başladı. Nif Kiraz Festivali, 23 Haziran 2023 Cuma günü etkinlikleriyle Fethiye’nin Nif Mahallesin’de gerçekleşecek. Çeşitli etkinlikler ve konserlerin yer alacağı festivalde en iyi kirazlar seçilecek. En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması ve Kiraz Yeme Yarışması ile başlayacak festivalde halk oyunları gösterileri ile geleneksel Türk halk oyunlarının yanı sıra Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Ramazan Çelik gibi sanatçıların konserleri de festival de yer alacak. Festival boyunca kurulan el ürünü stantları ise gün boyu ziyaretçilere açık olacak.